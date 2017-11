09.11.17

„Ich hoffe auf ein Signal für Berlin“

Tobias Timm (rechts), Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Weserbergland, nahm an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Klimaschutzkonferenz in Bonn teil.

Weserbergland/Bonn. Insgesamt 25.000 Teilnehmer aus 195 Ländern diskutieren derzeit auf der Weltklimakonferenz in Bonn, was konkret für den Klimaschutz getan werden kann. In der ehemaligen Bundeshauptstadt sollen Regeln erarbeitet, wie die einzelnen Länder ihren CO2-Ausstoß messen sollen. Zu verbindlichen Minderungszielen hatten sich die Länder in Paris verpflichtet. Zu den Teilnehmern der Konferenz gehört auch Tobias Timm, Geschäftsführer der Klima-

schutzagentur Weserbergland. Der TAH hat mit ihm gesprochen. (fhm)

