09.11.17

Das Warten hat ein Ende

In der kommenden Woche beginnt die Baumaßnahme Jahnstadion in Stadtoldendorf.

Stadtoldendorf. Das Warten auf den neuen Sportplatzbelag in Stadtoldendorf hat ein Ende. In der kommenden Woche beginnt die Baumaßnahme Jahnstadion in der Homburgstadt mit der Erneuerung des Kunstrasens. Das teilten die Stadt Stadtoldendorf und Hansjörg Kohlenberg vom FC Stadtoldendorf mit. Eigentlich sollte mit dieser Maßnahme schon im Frühjahr begonnen werden. Doch zunächst sorgte der 24-Stunden-Lauf für eine Verschiebung des Baubeginns und dann verhagelte der verregnete Sommer der Baufirma die Termine. (fhm)

