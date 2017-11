10.11.17

7.000 Lions-Adventskalender sind verkauft!

Das Kalender-Motiv 2017, erneut gestaltet von Julia Hofmann.

Kreis Holzminden. Eineinhalb Wochen hat es gerade einmal gedauert, bis die 7.000 Exemplare des Lions-Adventskalenders 2017 verkauft waren! Am Freitag meldete der „Kalender-Beauftragte“ Volker Meyer: „Ausverkauft!“ Damit ist schon einmal der Erlös garantiert, der ja wieder gemeinnützigen Einrichtungen und Projekten zugute kommen soll. In den nächsten Tagen werden hinter verschlossenen Türen die Gewinn-Nummern ermitteln, verriet Volker Meyer weiter. Und ab 1. Dezember können die 7.000 Kalender-Besitzer dann wieder jeden Tag im TAH, im Schaufenster des Stadtmarketings am Markt in Holzminden oder im Internet (unter www.tah.de oder www.lions-holzminden.de) nachschauen, ob ihre Kalender-Nummer etwas gewonnen hat. Fast 600 Preise im Gesamtwert von 21.000 Euro warten auf die Gewinner. (rei)