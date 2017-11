10.11.17

Höxter will Landesgartenschau 2023 ausrichten

Bei der Präsentation der Idee zur Ladesgartenschau 2023 demonstrieren Verwaltung und Politik Einigkeit.

Höxter. Es ist eine ehrgeizige Vision, welche die Stadt Höxter am Freitag präsentiert: Sie will die Landesgartenschau 2023 ausrichten. Ob das überhaupt möglich ist, welche Flächen benötigt werden und zur Verfügung stehen, welche Kosten und Risiken auf die Stadt zukommen – das alles soll eine Machbarkeitsstudie klären, welche die Stadt nun in Auftrag gegeben hat. Und die Fachleute des beauftragten Büros Heuschneider müssen sich sputen. Bereits im März 2018 muss die Bewerbung vorliegen, im Februar will der Stadtrat aufgrund der Analyse entscheiden, ob sie ihren Hut bei der Bewerbung um die Landesgartenschau in den Ring wirft.

Bei der Präsentation der Idee im Stadthaus demonstrieren Verwaltung und Politik Einigkeit, sind alle Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates erschienen, um gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Fischer und der Baudezernentin Claudia Koch zu unterstreichen, welch große Chancen eine Landesgartenschau für die Kreisstadt bieten würde. (nig)

