10.11.17

Prominente mit der Sammelbüchse

Sammeln für einen guten Zweck: Jürgen Daul, Rainer Stecker und Christian Belke (von links).

Holzminden. Freitag, 12 Uhr, vor der Stadtbücherei in der Oberen Straße in Holzminden. Bürgermeister Jürgen Daul, Kreisjustitiar Rainer Stecker und Oberstleutnant Christian Belke, der Kommandeur der Holzmindener Panzerpioniere, greifen sich die leuchtend hellblauen Sammelbüchsen. „Mehr Frieden in der Welt“ steht darauf. Eine Stunde lang sammeln sie in der Innenstadt Holzmindens für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Es ist der Auftakt für die jährlich im November wiederkehrende Haus- und Straßensammlung. (bs)

