10.11.17

Unfallchirurgie ist Thema im Kreistag

Geschäftsführer Reinhard Spieß und Professor Dr. Werner Bader nehmen Stellung zur Verlegung der Unfallchirurgie von Höxter nach Brakel.

Höxter. Der Streit um die Verlegung der Unfallchirurgie von Höxter nach Brakel war am Donnerstagabend Thema in der Sitzung des Höxteraner Kreistages. Auf Einladung von Landrat Friedhelm Spieker nahmen Reinhard Spieß, Geschäftsführer der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge, und Professor Dr. Werner Bader für die Höxteraner Bürgerinitiative zur Rückkehr der Unfallchirurgie Stellung. Die Zuschauerplätze in der Aula des Kreishauses waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Im Februar hatte die Hospitalvereinigung die Unfallchirurgie von Höxter nach Brakel verlegt. Seitdem gibt es großen Protest gegen diese Maßnahme. 4.000 Unterschriften wurden für die Rückkehr der Unfallchirurgie nach Höxter gesammelt und zwei Demonstrationen haben bislang stattgefunden. (fhm)

