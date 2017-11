11.11.17

Staubsauger-Liebe und Rollator-Ballett

Einer der Höhepunkte des Abends war das Rollatorballett.

Bevern. Musikkabarett vom Allerfeinsten bot das Ensemble „Crème Double“ am Freitagabend in der ausverkauften Schlosskapelle in Bevern. Mit dem Programm „Frauen und Technik“ trafen die beiden Künstlerinnen und ihr „Quotenmann“ Ralf absolut den Nerv des Publikums. Dabei verteilten sich die Lacher durchaus paritätisch auf das weibliche und das männliche Geschlecht. Es machte einfach megamäßig Spaß, dem Trio zuzuhören und zuzuschauen. (rei)



