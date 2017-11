15.11.17

Ein Landessieger kommt aus Bevern!

Neun der elf Gesellinnen und Gesellen aus dem Kammerbezirk Hildesheim-Südniedersachsen erhielten ihre Auszeichnung in Celle. Darunter Marco Streicher (Siebter von links).

Bevern. Unter dem Motto „Profis leisten was“ zeichnete das niedersächsische Handwerk in der Congress Union Celle die besten Gesellinnen und Gesellen des aktuellen Absolventenjahrgangs in über 60 Gewerken aus. Viele hochrangige Funktionäre des Handwerks gratulierten den Siegerinnen und Siegern. Einer von ihnen ist Marco Streicher, der seine Ausbildung zum Elektroniker Fachrichtung Automatisierungstechnik bei der Bertram Elektrotechnik GmbH in Bevern absolvierte. Heute und morgen absolviert Streicher den Bundeswettbewerb, dessen Ergebnis allerdings erst am 2. Dezember bekannt gegeben wird. (tah)