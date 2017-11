15.11.17

Freispruch oder Tierheim? Martin Rütter gibt sich in Beverungen als Anwalt der Hunde

Ein Mann, kein Bühnenbild: Hundeprofi Martin Rütter versteht es mit viel Körpereinsatz, sein Publikum in Beverungen zu begeistern.

Beverungen. Auf der Anklagebank: Ein Hund. Der Vorwurf: Wildern, Betteln, Postboten verjagen – eben alles, was schlecht erzogene Hunde so anstellen. Der Anwalt: Martin Rütter. Der Hundeprofi versteht sich in seiner neuen Bühnenshow „Freispruch“ als Anwalt der Hunde. Und das Publikum darf als Jury schließlich mitentscheiden über die provokante Frage: „Freispruch oder Tierheim?“

Bei seinem Auftritt in der ausverkauften Stadthalle Beverungen plädiert Rütter auf seine gewohnt pointierte Art stets auf Freispruch für seine Schützlinge. Martin Rütter versteht es wie kein Zweiter, ernsthafte Trainingstipps mit so viel Humor und unterhaltsamen Anekdoten aus dem Hundealltag zu verpacken, dass die mehr als zweistündige Bühnenshow wie im Flug vergeht. Zum dritten Mal gastiert Martin Rütter mittlerweile in Beverungen, sein Gastspiel läuft noch unter dem Vermerk „Warm up“. Noch gibt es kein Bühnenbild, noch ist das Programm seiner neuen Tournee gar nicht bis ins letzte Detail ausgefeilt. Aber viele Hilfsmittel braucht Martin Rütter auch gar nicht, um sein Publikum gut zu unterhalten. Vor allem bei Fragen der Zuschauer blitzt seine Spontanität durch. (nig)

