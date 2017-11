15.11.17

Starker Auftritt in Pattensen

Die Teilnehmenden der TSG Münchhausenstadt Bodenwerder.

Dielmissen. Es war der letzte Trampolinwettkampf auf Bezirksebene in Pattensen und 100 Teilnehmer waren gemeldet. Und es war ein sehr schöner Wettkampf, der allen Teilnehmern viel Spaß gemacht hat. So auch dem Nachwuchs der TSG Münchhausenstadt Bodenwerder und den Aktiven des TSV Dielmissen. Diese hatten nicht nur viel Spaß, sondern überzeugten auch durch ihre Leistungen.

In der jüngsten Jungenklasse erturnte Mika Küster den ersten Platz mit hohen Haltungswerten vor seinem Vereinskammeraden Ty Merk. Die gleiche Altersklasse bei den Mädchen war mit 20 Teilnehmerinnen am stärksten besetzt, darunter auch fünf Aktive der TSG und eine vom TSV Dielmissen. Jona Voigt fehlte nur ein Zehntel zum dritten Platz, Lina Brauer (TSV), die gerademal ihren zweiten Wettkampf turnte, errang Platz sieben. Sie freute sich genau wie Alina Topci auf Platz neun über ihre Finalteilnahme in diesem starken Teilnehmerinnenfeld.

Lana Milkovic erreichte Platz zwölf, Kaija Voigt kam auf Platz 16 und Greta Töpperwien erturnte Platz 19. Für alle war es der erste Wettkampf auf Bezirksebene. Sie waren sehr aufgeregt und sammelten alle viel Erfahrung, und einige möchten nächstes Jahr den Sprung zu den Meisterschaften schaffen. Bei den neunjährigen Mädchen erturnte Julia Klettke den achten Platz im Finale. In der zweitgrößten Altersklasse der Mädchen im Jahrgang 2007 erturnte Jana Hagelgans Platz vier und Dana Bruns Platz sechs bei ihrem Bezirksdebüt. Timo Minasch mit elf Jahren der älteste Nachwuchsturner der TSG Münchhausenstadt Bodenwerder turnte sich auf Platz drei. Bei den elfjährigen Mädchen konnte sich Janne Kindler bis auf den drei Platz turnen mit guten Haltungswerten in Pflicht und Kür. Bei den jungen Damen im Jahrgang 2002/2003 schrammte Karina Meiselbach knapp am Treppchenplatz vorbei auf Platz vier. Im nächsten Jahr richtet diesen Wettkampf die TSG Münchhausenstadt Bodenwerder diesen Wettkampf aus.