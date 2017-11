15.11.17

„Straßen sind und bleiben Allgemeingut“

Wer zahlt? Viele Straßen in Holzminden haben eine Sanierung dringend nötig, wie die Fahrbahn im Dohnenstieg.

Holzminden. Wenn Grundstückseigentümer bei Straßenausbaumaßnahmen zur Kasse gebeten werden – und oft werden dann fünfstellige Beträge fällig – sind Frust und Ärger der Betroffenen an der Tagesordnung. Das ist in Holzminden nicht anders – und viele Leserbriefe im TAH der vergangenen Jahre künden davon. Die Gesetzeslage in Niedersachsen erlaubt es, dass Kommunen auf eine Straßenausbaubetragssatzung verzichten und andere Möglichkeiten der Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen nutzen. So könnte es demnächst in Holzminden geschehen, denn die Mehrheitsgruppe im Stadtrat, bestehend aus den Fraktionen von WIR, FDP, GFH und UWG, will die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Sie hat den Antrag gestellt, die entsprechende Satzung aufzuheben. (spe)

