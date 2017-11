15.11.17

„Ich hab’ die Bilder immer im Kopf“

Den zwei Vortragsrunden folgen rund 600 Schüler in der Pausenhalle des BBS-Technikzentrums.

Holzminden. Wilhelm Meyer ist Polizeibeamter. Erfahren, unaufgeregt. Doch hier, in der Pausenhalle des Technikzentrums, bricht ihm fast die Stimme. „Ich hab“, sagt er, „die Bilder immer im Kopf“. Hinter ihm werden diese Bilder gerade an die Leinwand geworfen. Sie zeigen viel zerbeultes Blech. Blech, in dem ein junger Mann starb. Damit es anderen jungen Menschen nicht so geht, ist Wilhelm Meyer unterwegs – als Akteur im „Crash-Kurs“ für junge Kraftfahrer. Rund 600 sitzen ihm am Mittwoch in der Georg-von-Langen-Schule in Holzminden gegenüber. (bs)

Lesen Sie mehr im TAH vom 16.11.2017