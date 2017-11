16.11.17

Von der Lenne an die Wupper - Die Geschichte des Herzblutkickers Sebastian Weiberg

Sebastian Weiberg, zuletzt für den TSV Lenne am Ball, startet in Wuppertal durch.

Wuppertal/Deensen. Es war 1992, als ein kleiner blonder Deenser Junge beim VfR Deensen zum ersten Mal hinter den Ball trat. Damals konnte niemand auch nur erahnen, was der Kleine einmal erreichen würde. Heute ist Sebastian Weiberg nämlich nicht nur Trainer in der Vfl Bochum-Fußballschule, sondern auch Futsalspieler in der dritthöchsten Spielklasse für den Wuppertaler SV II.

Schon früh in der Jungend bewies er sich als unglaublich ehrgeiziger und talentierter Spieler. Nach seinen Anfängen im Heimatdorf beim VfR Deensen ging es über die JSG Stadtoldendorf/Deensen bis hin zum TSV Lenne, dem er bis zur vergangenen Saison auch angehörte. Speziell beim TSV war Weiberg schon früh in der Jugend erfolgreich, weil er hier neben einigen Meisterschaften auch mit ein Double gewann. Im Jahr 2006 folgte schließlich der Sprung in den Herrenbereich, bei dem vor allem der Sieg des Kreispokals im Jahr 2012 ein Highlight darstellte.

Studiumsbedingt zog Sebastian nach vielen Jahren im heimischen Weserbergland letztlich ins Bergische Land nach Wuppertal, wo er an der Bergischen Universität Mathematik und Sportwissenschaft studiert. Hier konnte er sich sportlich nicht nur im Fußball weiterentwickeln, sondern auch einer neuen fußballähnlichen Sportart beitreten. Gemeint ist der derzeit wachsende Futsal, welcher prinzipiell dem Hallenfußball ähnelt, aber einige Unterschiede in der Ausführung und im Regelwerk hat. 2015 wurde aus der „Hobby-Futsaltruppe“, in der Sebastian spielte, eine offiziell gemeldete Mannschaft, die am regulärem Spielbetrieb teilnahm. Nach einer erfolgreichen Debütsaison spielt man seit 2016 sogar als Zweite Mannschaft des Wuppertaler SV in der Landesliga mit.

Der Wechsel von der Lenne an die Wupper und vom Fußball zum Futsal fiel Sebastian jedoch alles andere als leicht: „Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Lenne. Am Ende haben mich zwei Gründe zum Wechsel bewegt. Zum Einen wollte ich wieder regelmäßig trainieren, was durch das Studium in Wuppertal mit dem TSV Lenne für mich nicht mehr möglich war. Außerdem habe ich in Wuppertal die Möglichkeit mit meinem sehr guten Freund Frederik Drewin zusammen zu spielen. Daher kam 2017 für mich der endgültige Doppelwechsel“.

Zum Vorteil für Sebastian Weiberg kannte er die meisten seiner Mitspieler schon durch die Uni, was die Eingewöhnungsphase in den Futsal deutlich erleichterte. „Futsal unterscheidet sich von der taktischen Spielweise doch sehr vom gewöhnlichem Hallenfußball. Da ich alle Mitspieler gut kannte, konnte ich mich also voll und ganz auf die neue Spielweise konzentrieren“, verriet er. Durch die jahrelange Erfahrung, die er als Spieler und Trainer mitbrachte, ernannte das Team Sebastian sofort zum Vizekapitän, was ihn zum absoluten Leadertypen macht.

Neben seiner persönlichen Spielerkarriere baute sich Weiberg durch sein Studium noch ein zweites Standbein auf, in dem er 2014 die Fußball B-Lizenz des DFB erlangte. Daraufhin nahm er Kontakt zum Bundesligaverein VfL Bochum auf, wo er bis heute als Fußballtrainer in der Fußballschule tätig ist. „Die Tätigkeit als Trainer macht mir unglaublich viel Spaß, weil es schön ist, Kindern seine Erfahrungen weiterzugeben und sie damit zu verbessern“, sagte er über sein Amt. Seine Fähigkeiten als Trainer macht sich mittlerweile auch der Wuppertaler SV zu Nutze, da er dort für die erste und zweite Mannschaft das Torwarttraining leitet.

Für die kommende Spielzeit hat Weiberg, wie immer, ein klares Ziel vor den Augen: „Da wir letzte Saison oben mitgespielt haben, wollen wir auch dieses Jahr um den Aufstieg mitspielen. Ich möchte die Sportart weiter vorantreiben. Futsal ist eine schnelle und interessante Sportart und ich würde mich freuen, wenn das Interesse weiterhin geweckt wird. Meinen ehemaligen Kollegen des TSV Lenne wünsche ich außerdem alles Gute für die Saison“.