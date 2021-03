10.748 Impfungen im Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann hat das Sozialministerium mitgeteilt, dass zum 21. März insgesamt 10.748 Impfungen im Landkreis Holzminden durchgeführt werden konnten. Das sind rund 1,068 Prozent aller Impfungen in Niedersachsen und entspricht in etwa dem Bevölkerungsanteil unserer Region. „Mein Dank gilt den Verantwortlichen im zentralen Impfzentrum, die eine ausgezeichnete Arbeit verrichten“, so der CDU Politiker. Herausragend sei das Engagement auch von den vielen Ehrenamtlichen in den dezentralen Impfzentren in den einzelnen Kommunen. „Ich habe in so viele erleichterte und dankbare Gesichter geschaut“, beschreibt Uwe Schünemann die Reaktion der geimpften älteren Menschen in der Sporthalle in Polle. Der größere Aufwand lohne sich in jeder Form. Auch für die über 70-Jährigen sollte der Landkreis an diesem Angebot festhalten. Dafür wäre es sinnvoll, wenn die Landkreise einen direkten Zugriff auf die zentrale Impfvergabe erhalten. Nur so könnten Warteschlangen vermieden werden.

