13 Neuinfektionen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag, 25. Mai, 13 neue Infektionsfälle. Die Zahl der akuten Infektionen im Landkreis liegt bei 56. Davon sind 37 in der Kreisstadt Holzminden registriert worden. In der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf sind es acht Fälle, in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle fünf akute Infektionen. Ein Fall ist es in der Samtgemeinde Boffzen, zwei Fälle in der Samtgemeinde Bevern. Im Flecken Delligsen sind es drei aktive Infektionen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie liegt bei 1.586. Davon gelten 1.467 als genesen. 63 Menschen sind im Kreis Holzminden an oder mit dem Virus verstorben. (fhm)

