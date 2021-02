14 Unfälle auf glatten Straßen im Kreis Höxter

Kreis Höxter. Auf glatten Straßen kam es im Gebiet des Kreises Höxter zu zahlreichen Unfällen. Seit einsetzendem Regen am Montagmittag, 15. Februar, bis Dienstagmittag, 16. Februar, zählte die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Höxter insgesamt 14 Unfälle, bei denen Fahrzeuge entweder von der Straße abkamen oder gegen andere Fahrzeuge stießen. In neun Fällen blieb es bei Sachschäden, bei fünf Unfällen wurden Personen verletzt, die zum Teil medizinisch versorgt werden mussten. Bis in die Mittagsstunden hinein blieb die Situation auf den Straßen angespannt, der überwiegende Teil der Autofahrer reagierte aber mit besonnener Fahrweise auf die winterlichen Straßenverhältnisse.