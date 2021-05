15 Neuinfektionen im Kreis Holzminden

Im Kreis Holzminden werden am Mittwoch 15 gemeldet. Aktuell sind dort 66 infiziert, davon 48 in der Kreistadt Holzminden, 4 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, 10 in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, 1 in der Samtgemeinde Bevern und 3 im Flecken Delligsen. Der Kreis Northeim meldet am Mittwoch, 26. Mai, zehn Neuinfektionen. Dort gibt es aktuell 277 aktive Infektionen. Sieben neue Fälle meldet der Kreis Hameln-Pyrmont. Dort sind akut 130 Menschen infiziert. Einen neuen Infektionsfall gibt es im Kreis Höxter. Dort liegt die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten bei 187. (fhm)