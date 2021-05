1,7 Mio. Euro Förderung: HAWK setzt sich bei bundesweiter Ausschreibung durch

Holzminden/Hildesheim. Die HAWK konnte sich bei der bundesweiten Förderausschreibung der „Stiftung Innovation in der Hochschullehre“ mit ihrem Konzept für sozial-emotionales Lernen im hybriden Raum durchsetzen und kann jetzt für das Projekt „Virtueller Campus“ für die kommenden drei Jahre mit bis zu rund 900.000 Euro Fördermitteln rechnen. Die Stiftung hat am Mittwoch die ausgewählten Projekte und Verbundvorhaben bekannt gegeben. Außerdem hat sich die HAWK in einem Verbundantrag aller niedersächsischer Fachhochschulen an der Ausschreibung beteiligt und auch dieser Antrag war erfolgreich. Die anteiligen Mittel für die HAWK werden sich hier voraussichtlich auf rund 790.000 Euro belaufen, so dass eine Gesamtfördersumme von rund 1,7 Millionen Euro zu erwarten ist.

