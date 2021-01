178 aktive Infektionen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Freitag, 29. Januar, 13 neue Infektionen. Gleichzeitig gibt es 21 ehemals Infizierte, die jetzt genesen sind. Damit sinkt die zahl der aktiven Infektionen im Landkreis Holzminden auf 178. Insgesamt steigt die Gesamtzahl der seit beginn der Pandemie im März 2020 bestätigten Fälle auf 860. Davon gelten 645 als genesen. Es gibt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Die Zahl der verstorbenen steigt auf 37. Die Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 61,0. Von den kreisweit 178 Infektionen sind 92 in der Stadt Holzminden festgestellt worden. 22 wurden in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle und 19 in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf registriert. Im Flecken Delligsen sind es 20 Fälle, in der Samtgemeinde Bevern 14 und in der Samtgemeinde Boffzen 11 Fälle. (fhm)

