18 Neuinfektionen in Holzminden, 23 in Hameln-Pyrmont und 19 in Höxter

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona werden aus Kreisen des Weserberglandes gemeldet. Foto: Pixabay

Weserbergland. 18 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Holzminden am Mittwoch, 17. März. Die Gesamtzahl der Fälle steigt auf 1.130. Aktive Fälle gibt es 109 im Kreis Holzminden, davon 64 in der Stadt Holzminden, 22 in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf und 19 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Zwölf Personen gelten als genesen, die Gesamtzahl steigt auf 967. 54 Menschen sind im Kreis Holzminden an oder mit dem Virus verstorben. Die Inzidenz im Kreis Holzminden beträgt 105. (fhm) Mehr lesen Sie im TAH vom 18.03.2021.

