19-Jähriger landet mit neuem Mercedes vor einem Baum

Brevörde. Zu einer stundenlangen Vollsperrung hat ein Unfall geführt, bei dem ein 19-Jähriger den gerade zwei Monate alten Mercedes GLC seines Vaters zu Schrott gefahren hat.

Der junge Mann aus Wedel bei Pinneberg war am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr mit einem 16-Jährigen aus Alfeld von der Ottensteiner Hochebene in Richtung Brevörde unterwegs. Die L 428 ist dort kurvenreich und abschüssig. In einer Linkskurve wurden dem jungen Autofahrer wohl die winterlichen Straßenverhältnisse zum Verhängnis. Der Mercedes kam ins Rutschen und stieß gegen einen Baum. Die Polizei registriert Totalschaden. Der 19-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in die Krankenhäuser nach Holzminden und Höxter gebracht. Die Straße war bis gegen 17.30 Uhr voll für den Verkehr gesperrt.

Die Polizei warnt am Mittwochabend: Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse sollte vor allem der Schwerlastverkehr die L 428 nicht befahren! Außerdem: Die Feuerwehr hatte zwar die auslaufenden Betriebsstoffe abgebunden, die Spezialfirma, die die Fahrbahn reinigen sollte, konnte diesen Auftrag allerdings wegen der Witterungsverhältnisse nicht tätig werden. (bs/gl)