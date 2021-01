20 Jahre Gedenken im Landkreis Holzminden

Holzen. Am 27. Januar 2001 hat der Heimat- und Geschichtsverein für Landkreis und Stadt Holzminden zum ersten Mal zu einer Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof in Holzen eingeladen und anschließend im Dorfgemeinschaftshaus Holzen den vierten und abschließenden Band zur Aufarbeitung der Zwangsarbeit im Landkreis Holzminden von Detlef Creydt vorgestellt. Der damalige Oberkreisdirektor Klaus Kempa regte daraufhin an, dass ab diesem Zeitpunkt eine zentrale Gedenkfeier des Landkreis Holzminden, der Gemeinde Holzen und des Heimat- und Geschichtsvereins Holzminden immer am auf den 27. Januar folgenden Sonntag erfolgen sollte. Seine Nachfolger im Amt haben diese Tradition fortgesetzt. In diesem Jahr wurde das Gedenken wie alles von der Corona-Pandemie geprägt. Es nahmen aus gründen des Gesundheitsschutzes nur vier Vertreter an dieser angemeldeten Versammlung teil: Marlies Linnemann, Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, Landrat Michael Schünemann, Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders und Bürgermeisterin Silke Hage. (fhm)

