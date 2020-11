20 Krippen hinter zwei Fenstern in Lauenförde

Lauenförde. In diesem Jahr hatte Petra Reinken mit ihrem Helferteam eigentlich wieder eine Krippenausstellung im Bürger- und Kulturzentrum geplant. Dieses Projekt, wie so viele andere auch, fällt der Pandemie zum Opfer. Aber das Gemeindehaus der St. Markus Gemeinde hat glücklicherweise eine riesige Fensterfront, so dass die Krippenausstellung im Kleinen stattfinden kann. Im Rahmen des Konfirmandenunterrichts werden die Weihnachtsgeschichte und die Geschichte des Krippenbaus am ersten Adventswochenende behandelt. Im Anschluss werden Michaela Begemann, Renate Firker und Bärbel Dierkes gemeinsam mit den Konfirmanden hinter zwei Fensterfronten 20 Krippen so aufbauen, dass sie von außen angesehen werden können. Auch der neue Krippenstall der Gemeinde wird hier ausgestellt.