Ottenstein: Rund die Hälfte der Strohballen sind verbrannt

Ottenstein. Von den rund 2.000 Strohballen auf dem Feld bei Ottenstein sind innerhalb von circa zwei Stunden fast die Hälfte in Flammen aufgegangen. Ob und wie weit die restlichen Ballen noch zu gebrauchen sind, wird sich wohl erst nach Sonnenaufgang richtig beurteilen lassen. Denn schließlich haben die rund 100 Feuerwehrleute aus insgesamt 15 Feuerwehren ganze Arbeit geleistet, um den Strohballen-Brand zu löschen und unter Kontrolle zu bekommen. Was nicht verbrannt ist, könnte vom Löschwasser unbrauchbar gemacht worden sein.

Gegen 19.30 Uhr am Sonnabendabend meldete die Leitstelle Hameln: "Feuer Strohballen Ottenstein". Als die Einsatzkräfte aus allen Himmelsrichtungen anrücken, zeigte ihnen der weithin sichtbare Feuerschein den Weg. In der Nähe des Sportplatzes, an der Straße Richtung Lichtenhagen, standen 2.000 Strohballen, aufgeteilt in mehrere lange Mieten. Alarmiert wurden alle Ortswehren der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, die mit ihren Tanklöschfahrzeugen Löschwasser liefern können. Ihr Einsatz wurde durch kräftigen Wind auf der Hochebene erschwert, denn das Feuer loderte immer wieder aufs Neue auf.

Die Landesstraße Richtung Lichtenhagen blieb während der Löscharbeiten voll gesperrt. Über die Ursache des Brandes kann die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. (rei)