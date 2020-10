218 aktive Corona-Fälle im Kreis Höxter, positiver Fall an der IGS Einbeck

Kreis Höxter/Einbeck. Bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut am 31. Oktober einen Rekordwert bei den Neuinfektionen: 19.059 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages. Auch im Kreis Höxter steigen die Fallzahlen weiter. Am Sonnabend wurden von den Behörden 218 aktive Corona-Fälle gemeldet, das sind 20 mehr als am Freitag. Die meisten Fälle gibt es mit 59 in Steinheim. 43 sind es in Bad Driburg, 34 in Brakel und 14 in der Kreisstadt Höxter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt kreisweit damit bei 119,79. Seit dem Frühjahr stieg die Zahl bestätigter Covid-Fälle auf 717. 480 Menschen gelten als genesen, 19 sind gestorben.

Einen Covid-19-Fall gibt es an der IGS Einbeck. Ein Schüler aus dem zehnten Jahrgang der Gesamtschule hat sich mit Covid-19 infiziert. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er sich im familiären Umfeld angesteckt. Für alle Schüler des zehnten Jahrgangs sowie einige Lehrkräfte und weitere Bedienstete wurde bereits seit Donnerstag häusliche Quarantäne angeordnet.

Der Landkreis Northeim hat am Freitag rund 120 Personen getestet. 60 Einsatzkräfte der Johanniter Unfallhilfe, des Deutschen Roten Kreuzes, der Umweltfeuerwehr des Landkreises (Feuerwehrbereitschaft IV) und der Polizei waren dafür im Einsatz. Die Tests wurden in einem mobilen Zelt und in einer Autostrecke abgenommen. Die Auswertung der PCR-Tests übernimmtam Montag ein Labor in Oldenburg. Mit den Ergebnissen wird somit erst am Mitwoch gerechnet.

Die Behörde ordnete außerdem eine Maskenpflicht für den Schulbetrieb angeordnet und der Sportunterricht an der Schule untersagt. Auch die gemeinsame Nutzung von Räumen mit der benachbarten Löns-Realschule ist nicht mehr möglich (spe)