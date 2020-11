Jetzt 236 Corona-Fälle im Kreis Höxter, 14.177 neue bundesweit

Kreis Höxter. Die Zahlen steigen weiter: Um Mitternacht meldete der Kreis Höxter eine neue Rekordzahl von 236 neuen Corona-Fällen. Das sind 18 mehr als am Tag zuvor. Der Kreis Paderborn hat nun 461 aktive Fälle, das ist eine Steigerung von 80. Der Landkreis Holzminden hatte am Sonnabend fünf neue Fälle und gleichzeitig drei Genesungen gemeldet. Hier liegt die Zahl der laborbestätigten akuten Fälle bei 14.

In Deutschland sind am Sonntag, 1. November, 14.177 neue Fälle vom Robert-Koch-Institut bestätigt worden. Am Sonnabend waren es über 19.000. Sonntags und montags werden erfahrungsgemäß weniger Fälle gemeldet als an den anderen Tagen. (spe)