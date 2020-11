292 akute Coronavirus-Infektionen im Kreis Höxter

Kreis Höxter. Die Zahl der Neuinfektionen steigt auch im Kreis Höxter weiter an. Am Freitag, 13. November, meldet das Kreisgesundheitsamt Höxter einen Anstieg auf 292 akute Infektionen, sieben mehr als am Vortag. Damit steigt die Gesamtzahl der seit beginn der Pandemie am 11. März bestätigten Fälle auf 983. 671 gelten als genesen, 20 sind mit und am Coronavirus verstorben. Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben tage auf 100.000 Einwohner gerechnet (7-Tage-Inzidenz) liegt bei 94,1. (fhm)