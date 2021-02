30-Jähriger Mann bei Unfall in Höxter schwer verletzt

Höxter/Lüchtringen. Zu einem schweren Verkehrsunfall im Morgengrauen musste die Polizei Höxter am Montag, 15. Februar, ausrücken. Die Bilanz: Eine schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzte Person, ein PKW mit Totalschaden sowie ein demolierter LKW, die beide abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden gibt ein Polizeisprecher mit über 50.000 Euro an.

Der Berufsverkehr hat am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr gerade richtig Fahrt aufgenommen, als ein schwerer Verkehrsunfall die Pendler zwischen Höxter und Holzminden zu einem Umweg und ein bisschen Geduld zwang. Ein 30-jähriger Mann war auf der B64 Ortsausfahrt Höxter in Richtung Holzminden unterwegs, als er mit seinem nagelneuen Nissan Qashqai in einer leichten Linkskurve nach links auf die Gegenfahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden LKW zusammenkrachte. In der Folge drehte sich das Auto, ein ein Jahr alter Mietwagen, auf der Straße. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Im Einsatz waren Notarzt und Rettungsdienst aus Höxter, die den Mann nach einer Erstversorgung am Unfallort ins Höxteraner Krankenhaus brachten. Der Lastwagen aus der Uckermark wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls beschädigt und musste im Laufe des Vormittages abgeschleppt werden. Die Straße glich einem Trümmerfeld. Der polnische Fahrer blieb aber unverletzt. Die B64 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Corvey umgeleitet. (ue)