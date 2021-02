3.883 Corona-Neuinfektionen und 415 Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, 23. Februar, innerhalb der letzten 24 Stunden 3.883 Corona-Neuinfektionen und 415 Todesfälle. Vor einer Woche hatte das RKI 3.856 Neuinfektionen und 528 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI bundesweit bei 60,5, etwas niedriger als am Vortag (61,0). Am 26. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 107,6 gelegen. (fhm)