39 neue Infektionen im Kreis Höxter, fünf im Kreis Hameln-Pyrmont

Weserbergland. Während am Wochenende im Landkreis Holzminden zwei neue Infektionsfälle bekannt wurden, liegen die Steigerungsraten in den Nachbarkreisen höher. Im Kreis Höxter werden am Sonntag, 29. November, 39 neue Infektionen gemeldet. Dort gibt es derzeit 369 aktive Infektionen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im März bestätigten Fälle lautet 1.385. Davon gelten 993 als genesen. 23 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Der Inzidenz-Wert beträgt 128,3.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind am Sonntag, 29. November, 231 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, sieben davon werden stationär behandelt. Das sind fünf mehr akute Infektionen im Vergleich zum Vortrag. Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Beginn der Pandemie liegt bei 1.087 Fällen. Als genesen gelten 839 Personen. Verstorben sind 17 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier bei 84,1. (fhm)