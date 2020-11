44 aktive Infektionen im Kreis Holzminden

Drei Personen wurden am Donnerstag positiv getestet. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Drei weitere Personen sind am Donnerstag positiv getestet worden. Zwei positiv getestete Personen wurden aus der Quarantäne entlassen. Damit liegt die Anzahl akuter Fälle im Landkreis Holzminden bei momentan 44. Das teilt der Landkreis Holzminden am Donnerstag, 12. November, um 14.30 Uhr mit. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 203. 151 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 236 Personen. (fhm)