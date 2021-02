50 Jahre Fasseln in Golmbach

Das Hygienekonzept hat sich selbstverständlich an den Auflagen orientiert und so sieht man Ralf Janik auf dem Foto nur mit seinem Vater Konrad zusammen, der eine Alternative zu Bonbons eingeschenkt hat. Foto: bor

Golmbach. Karneval und Coronazeiten sind keine gute Kombination, denn Karneval ist ein Gemeinschaftsfest, bei dem „Bützen, Schunkeln und Umarmen“ eben mit dazu gehört. Also mussten die Jecken am diesjährigen Rosenmontag nicht nur in den Hochburgen des Karnevals auf Umzüge und Karnevalsfeiern verzichten. Das gilt natürlich auch für den Fastelabend, der mundartlich häufig auch Fasselabend genannt wird. Auch in einigen kleineren Ortschaften des Weserberglandes ist der Fasselabend ein fester Bestandteil für Kinder und Erwachsene in der sogenannten „fünften Jahreszeit“. Der Tag nach Rosenmontag ist für den 55-jährigen Ralf Janik seit seinem fünften Lebensjahr ein absolutes Muss. Rund 50 Jahre lang hat er als Kind Süßigkeiten „gefasselt“ und später als Erwachsener so manchen „Kurzen“ getrunken. „Unverzichtbar ist dabei ein Fasselbusch, der gehört einfach dazu. „Es muss ein stacheliger Wachholderzweig sein, der mit bunten Bändern aus Krepppapier geschmückt wird“, erklärt der gebürtige Golmbacher, der für diesen besonderen Tag auch mit der Unterstützung seiner Ehefrau rechnen kann. (bor)

