50.000 Euro für die Planung des Schulzentrums Bodenwerder

Bodenwerder. Die Oberschule Bodenwerder soll erhalten werden. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Samtgemeindeausschuss getroffen, und diesen Beschluss soll auch der Samtgemeinderat Bodenwerder-Polle in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 2. Dezember, als Stellungnahme an den Landkreis Holzminden treffen. Der Landkreis Holzminden berät derzeit über die zukünftigen Schulstrukturen im Kreis. Mit der Stellungnahme, die im Samtgemeinderat auf der Tagesordnung, soll aber nicht nur eine Forderung erhoben und die grundsätzliche Haltung der Samtgemeinde dokumentiert werden. Es gibt auch ein ganz konkretes Angebote an den Landkreis Holzminden, welches die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle machen will. (fhm)

