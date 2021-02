666 weitere Corona-Todesfälle und 10.237 Neuinfektionen

Am Donnerstag, 11. Februar, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 10.237 Neunfektionen mit dem Coronavirus. Außerdem verzeichnete das RKI 666 weitere Todesfälle. Am Donnerstag vergangener Woche hatte das RKI 14.211 neue Fälle und 786 neu registrierte Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie im März 2020 2,31 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten gibt das RKI mit 63.635 an. Laut RKI-Schätzung gelten rund 2,09 Millionen Menschen als genesen. (fhm)