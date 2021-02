71 akute Infektionen im Kreis Holzminden

71 akute Infektionen im Kreis HolzmindenKreis Holzminden. Die Inzidenz, der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, hat im Kreis Holzminden zugenommen. Sie liegt wieder über 50 und wird vom Landesgesundheitsamt am Donnerstag, 25. Februar, mit 53,9 angegeben. Neun Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt, insgesamt sind es 993 bestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie im März 2020. Davon gelten 869 als genesen, neu n mehr als gestern. 71 akute Infektionen gibt es im Landkreis Holzminden, davon 25 in der Kreisstadt Holzminden, 17 in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, 12 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, 7 in der Samtgemeinde Boffzen, 4 in der Samtgemeinde Bevern und 3 im Flecken Delligsen. (fhm)

