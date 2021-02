81 aktive Infektionen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Die Zahl der aktiven Infektionen im Kreis Holzminden ist nicht mehr dreistellig. 81 aktuelle Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag, 19. Februar. Fünf Neuinfektionen werden registriert, aber 27 Personen, die als genesen gelten. Der Gesamtzahl der bestätigten Fälle ist 958, davon gelten 829 als genesen. 48 Personen sind verstorben. Holzmindens Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) wird vom Landesgesundheitsamt am Freitag, 19. Februar, mit 44 angegeben. Die meisten der akuten Infektionen sind in der Kreisstadt Holzminden, dort werden 35 registriert. In der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle sind es 16, in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf 12. Die Samtgemeinde Boffzen meldet elf Fälle, der Flecken Delligsen fünf und die Samtgemeinde Bevern zwei.

Mehr lesen Sie im TAH vom 20.02.2021