8.103 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter haben am Sonntag, 7. März, dem Robert Koch-Institut (RKI) 8.103 neue Corona-Infektionen gemeldet, das sind 213 mehr als am vergangenen Sonntag. Es wurden 96 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 66,1. Am Vortag lag der Wert noch bei 65,6. Insgesamt wurden in Deutschland bislang 2,5 Millionen Infektionen und 71.900 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.