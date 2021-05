Ab Mittwoch einkaufen ohne Testpflicht im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Holzminden seit dem 18. Mai den Schwellenwert von 50 unterschreitet, fällt ab Mittwoch, 26. Mai, die bisherige Testpflicht in einer Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften weg. Das hat der Landkreis Holzminden am Dienstag in einer Allgemeinverfügung festgelegt. Diese Allgemeinverfügung war bereits am Freitag vor Pfingsten erwartet worden.

Der Landkreis Holzminden bezieht sich in der Festlegung auf die Niedersächsische Corona-Verordnung, die festlegt, wann weitergehende Öffnungen möglich sind. Darin heißt es, dass, wenn fünf Tage die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz unterschritten wird, das Ende der Schutzmaßnahmen festzustellen ist. Am Pfingst-Sonnabend war das laut Landkreis der Fall. Wenn auch die Testpflicht für den Einkaufsbummel jetzt entfällt, die weiteren Maßnahmen des Hygienekonzeptes bleiben bestehen. Dazu gehört die Beschränkung der Kundenzahl in Bezug auf die Verkaufsfläche. (bs)