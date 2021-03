Ab Mittwoch wird mobil in Polle geimpft

Polle/Bodenwerder. Nach den guten Erfahrungen in der Samtgemeinde Boffzen, machen sich die Impfteams nun bereit für mobile Coronaschutz-Impfungen in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Der Startschuss soll am Mittwoch in Polle für Bürger über 80 aus Heinsen, Polle und Brevörde fallen. An fünf zentralen Plätzen in der Samtgemeinde wird geimpft: In Polle, Ottenstein, Hehlen, Halle und Bodenwerder. Mitarbeiter der Samtgemeinde und Ehrenamtliche aus den Dörfern sollen helfen. (spe)

