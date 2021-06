Ab Montag im Kreis Holzminden: Keine Testpflicht im Einzelhandel

Kreis Holzminden. Fünf Tage blieb die Inzidenz im Kreis Holzminden unter 50, am Sonnabend hat der Landkreis Holzminden direkt reagiert und entsprechend der rechtlichen Vorgaben der Corona-Verordnung Niedersachsen eine Allgemeinverfügung erlassen, die einige Erleichterungen für die Menschen bringt und am Montag, 7. Juni, in Kraft tritt. So fällt die Testpflicht im Einzelhandel weg.

