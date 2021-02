Abitur mit Berufsorientierung an der Georg-von-Langen-Schule

Holzminden. Der Weg zur Allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur, kann in der Oberstufe auch am Beruflichen Gymnasium (BG) erfolgen. Alle Schülerinnen und Schüler, die den erweiterten Sekundarabschluss I – Realschule erworben haben, können in das Gymnasium in der Jahrgangsstufe 11 einsteigen. Der Abschluss erfolgt über das Zentralabitur aller Gymnasien in Niedersachsen und führt zur Allgemeinen Hochschulreife.

Das Berufliche Gymnasium bietet bereits ab der Jahrgangsstufe 11 die Möglichkeit, berufliche Grundkenntnisse des gewählten Schwerpunkts zu erlernen. Hierdurch fällt es leichter, ein Studium im fachlichen Schwerpunkt oder eine Ausbildung in diesem Bereich zu absolvieren. Da der Abschluss des Beruflichen Gymnasiums die allgemeine Hochschulreife ist, kann jeder Abiturient aber auch unabhängig von seiner Fachrichtung studieren und so aus der gesamten Fülle von Studienmöglichkeiten auswählen.

