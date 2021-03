Abriss des Hauses an der Wallstraße 7 hat begonnen

Holzminden. Um übergangsweise Container für die Freiwillige Feuerwehr aufzustellen, bis das neue Feuerwehrhaus bezogen werden kann, muss neben dem Gerätehaus ein kleines „Containerdorf“ aufgestellt werden. Dafür muss das mit Sandsteinplatten behängte alte Haus in der Wallstraße 7 abgerissen werden (der TAH berichtete). Der Bagger ist mittlerweile vorgefahren, der Abriss hat Ende der Woche begonnen, das Dach ist zur Hälfte bereits abgedeckt. Die wertvollen Sandsteinplatten sind natürlich viel zu schade, um als Bauschutt entsorgt zu werden. Sie sind gesucht und teuer. In der nächsten Woche werden die Abrissarbeiten, behutsam wegen der engen Bebauung, fortgesetzt. Die Baugenehmigung für die Containeranlage liegt, wie Stadtbaudirektor Wolff in der Ratssitzung verkündete, inzwischen vor. Für das neue Feuerwehrhaus müsse das Raumprogramm – schon wieder einige Jahre alt – mit dem aktuellen Bedarf abgestimmt werden. Einige Abstimmungstermine habe es bereits gegeben. (spe)