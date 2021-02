Acht Neuinfektionen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Das Kreisgesundheitsamt Holzminden meldet am Montag, acht neue Infektionen mit dem Coronavirus. Bei sieben Personen, die genesen sind, steigt die zahl der aktiven Fälle auf 114. Insgesamt gibt seit Beginn der Pandemie im März 2020 900 bestätigten Fälle. Davon gelten 742 als genesen. 44 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus im Landkreis Holzminden verstorben. 57 der aktiven Fälle werden aus der Stadt Holzminden gemeldet, 23 aus der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. In der Samtgemeinde Bevern sind es zwölf, in der Samtgemeinde Boffzen sieben und im Flecken Delligsen sind es sechs aktive Fälle. Die Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, beträgt im Kreis Holzminden 46,8 nach Angabe des Landesgesundheitsamtes.

