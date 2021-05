Achtjähriger Junge bei Verkehrsunfall in Holzminden schwer verletzt

Holzminden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Allersheimer Straße in Holzminden wurde am Montag, 24. Mai, ein achtjähriger Junge schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 16.40 Uhr. Der Junge war mit seinem Rad auf der Allersheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Nach verschiedenen Zeugenaussagen soll er auf Höhe des Polizeikommissariats mit dem Rad nach links über die Straßen gezogen sein. Dabei stieß er mit einem Auto zusammen, das stadteinwärts fuhr. Ersthelfer, Rettungsdienst und Notarzt waren schnell zu Stelle und halfen. Polizei und Feuerwehr waren ebenfalls sehr schnell vor Ort. Der kleine Junge wurde zunächst behandelt. Schnell war klar, dass er in die Uniklinik nach Göttingen muss. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der zunächst auf dem Bahnhofplatz landen wollte, aber dann am Krankenhaus aufsetzte. Dort nahm er den Achtjährigen auf. Während der Unfallaufnahme war die Allersheimer Straße von der Einfahrt Sohnreystraße bis zum Allersheimer Tor für mindestens eine Stunde gesperrt. Ortsbrandmeister Michael Nolte von der Holzmindener Feuerwehr und 18 Feuerwehrleute übernahmen die Absicherung der Unfallstelle. (fhm)