Achtung: L 550 zwischen Fürstenberg und Meinbrexen voll gesperrt

Fürstenberg/Meinbrexen. Autofahrer aufgepasst: Die L 550 zwischen Fürstenberg und Meinbrexen ist voll gesperrt, weil sich dort ein LKW quer gestellt hat. Die Bergung, so die Polizei um 16.20 Uhr, wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Autofahrer sollten diesen Bereich also weiträumig umfahren. Verkehrsbhinderungen gibt es aktuell auch auf dem Odfeld, am Kratzeberg und am Sylbecker Berg in Holzminden. (bs)