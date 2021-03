ADFC-Fahrradklima-Test 2020: Nur eine „4“ für Holzminden

Die Fürstenberger Straße in Holzminden ist gefährlich für die Radfahrer. Foto: Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität

Holzminden (r). Die große Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit in Deutschlands Städten und Gemeinden ist ausgewertet und hat einen neuen Teilnahmerekord aufgestellt. Rund 230.000 Menschen haben 1.024 Städte und Gemeinden in Deutschland zu ihrer Fahrradfreundlichkeit bewertet. Die Stadt Holzminden taucht in dieser Umfrage erstmalig auf, da die erforderliche Grenze von 50 Teilnehmenden überschritten wurde.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.03.2021