Advent ist ursprünglich eine Zeit des Fastens

Die Christen in aller Welt begehen am Sonntag, 29. November, den ersten Advent. Das Wort Advent stammt vom lateinischen „adventus“ und bedeutet Ankunft. Damit ist die Zeit gemeint, in der sich die Christen auf die Geburt Jesu Christi an Weihnachten, die Ankunft des Herrn vorbereiten. Die Adventszeit war anfangs im 4. Jahrhundert eine Fastenzeit. Die Adventszeit in der vierwöchigen Form mit Bezug auf Weihnachten geht auf das 7. Jahrhundert zurück. Sie wurde „tempus ante natale Domini“ (Zeit vor der Geburt des Herrn) oder „tempus adventus Domini“ (Zeit der Ankunft des Herrn) genannt. Papst Gregor der Große (Amtszeit von 590 bis 604) legte die Zahl der Sonntage im Advent für die Westkirche auf vier fest. Der Adventskranz taucht das erste Mal 1839 auf. Der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern (1808–1881) ließ in Hamburg einen hölzernen Leuchter mit 23 Kerzen aufhängen – 19 kleine rote für die Werktage bis Weihnachten, vier dicke weiße für die Sonntage. Der ursprünglich evangelische Brauch des Adventskranzes hat nach dem Ersten Weltkrieg auch in die katholische Kirche Eingang gefunden. (fhm)