Adventskalender des Lions Club Holzminden ist da

Holzminden. Rechtzeitig zum Beginn der Vorweihnachtszeit kommt der Adventskalender des Lions Clubs Holzminden in den Verkauf. Es ist der zwölfte seiner Art in Folge – und alle 7.000 Exemplare werden auch diesmal ganz bestimmt wieder reißenden Absatz finden. Zumal das Titelbild diesmal ein ganz besonderer „Eyecatcher“ ist: Im 60. Jahr seines Bestehens hat der Lions Club den Platz auf dem Kalender für den Baron von Münchhausen reserviert, dessen 300. Geburtstag ja eigentlich in diesem Jahr gefeiert werden sollte. Jonah Klüver aus der Klasse 10-3 des Campe-Gymnasiums hat das Siegerbild gemalt. Der Kalender-Verkauf startet am Montag. (rei)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 30. Oktober