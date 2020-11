Aktion des Zonta-Clubs: Häuser leuchten orange

Höxter. Zum zweiten Mal beteiligt sich der Zonta-Club Höxter am Mittwoch, 25. November, an der alljährlichen spektakulären Kampagne „Orange The World“ zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen und Kinder. Überall auf dem Globus erstrahlen markante Gebäude an diesem Tag nach Einbruch der Dunkelheit in leuchtendem Orange. „Hier darf der Kreis Höxter nicht fehlen“, finden die Frauen des Zonta-Clubs.

