Aktion „Laternen-Fenster“ startet in der Altsamtgemeinde Eschershausen

Eschershausen. Seit Sonntag, 1. November, leuchten viele „Laternen-Fenster“ in der Altsamtgemeinde Eschershausen und in anderen Regionen Deutschlands. Möglichst viele Menschen sollen in der Zeit vom 1. bis zum 11. November eine oder mehrere Laternen in ihre Fenster hängen, die am besten zur Straße hinzeigen und diese selbstgebastelten oder gekauften Laternen zum Leuchten bringen. Abendliche Spaziergänger können sie dann bewundern. Gerade für die Kinder ist es eine schöne Alternative zum Martinsumzug, der aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr leider nicht in gewohnter Form stattfinden kann. Bei einem (Laternen-)Spaziergang ist es eine Freude und willkommene Abwechslung für Jung und Alt, die Laternen in den Fenstern der Bürger zu bestaunen. Die Aktion soll ein Lichtblick in dunkler Zeit sein, an der sich viele Bürger beteiligen können. (tah)

